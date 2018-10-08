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Düzce'de cadde ve sokaklar yakınıyor

Düzce Belediyesi kent merkezindeki cadde ve sokakları tazyikli su ile yıkadı.


Düzce Belediyesi Temizlik İşleri müdürlüğüne bağlı ekiplerle yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında, il merkezinin ana caddeleri tazyikli su ile yıkanıyor. Yapılan yıkama çalışmaları kapsamında şehir merkezinde bulunan tüm ana cadde ve sokaklar tazyikli su ile yıkanarak cadde, sokak ve kaldırım kenarlarında biriken kum, çamur ve benzeri katı atıklar temizlendi.


Düzce Belediyesi ekipleri tarafından cadde ve sokaklarda yapılan tazyikli su ile yıkama çalışmalarının vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

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