Düzce’de çevre düzenleme çalışmaları hızlandı

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan çalışma programı kapsamında şehir merkezinde düzenleme ve yapılandırma işlemlerine hız verildi. Şehir Merkezinde ana arterler başta olmak üzere cadde üzerinde kaldırım duba uygulaması kaldırılarak dekoratif saksı ile yeşillendirme işlemi yapılmaya başlandı. Çalışmalar Merkez Büyük Camii önünden başlarken yapılan açıklamada oluşturulan plan kapsamında İstanbul Caddesi başta olmak üzere belli noktalarda saksı konulması işlemi devam edeceği belirtildi. Gürcü Osman Camii çevresinde bulunan ağaçların bakımlarını da yapan ekipler, avlu kısmında bulunan ağaçların etrafını tahribattan korunması amacıyla taş bordürlerle kapladı. Ayrıca park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Şehitler Parkında yeşil alanların bakımını da düzenli şekilde yürütmeye devam ediyor.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada asfaltlama çalışmalarında yeni bir rut planı oluşturulduğu belirtilerek çalışmaların Sancaklar, Körpeşler arasında bulunan bağlantı caddesinin açma işleminin tamamlanması ile asfalt öncesi alt yapı düzenlemelerine başlandı. İki mahalle arasındaki ve ana arterler ile E5 bağlantısının sağlanması amacıyla açılan yolda mıcır serme işlemi sonrası asfaltlama çalışması başlayacak.