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Düzce'de çıkan yangında evin bir odası kullanılmaz hale geldi

Düzce’nin Ağa Mahallesi Vural Sokak’ta meydana gelen olayda 2 katlı evin birinci katında ki çocuk odasında başlayan yangın tüm evi sardı.

Düzce'nin Ağa Mahallesi Vural Sokak'ta meydana gelen olayda 2 katlı evin birinci katında ki çocuk odasında başlayan yangın tüm evi sardı. Ev yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.


Yangın öğle saatlerinde Ağa Mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferdi Keman'a ait 2 katlı evin birinci katında ki çocuk odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Etrafta bulunan vatandaşların fark etmesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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