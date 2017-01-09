Düzce’de çipli kimliğe yoğun talep

Düzce İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yeni devreye giren çipli kimlikler için 1 hafta içerisinde 2 bin 300 başvuru alındı.

Düzce İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Nuri Oğuz, yaptığı açıklamada 2017 yılının Ocak ayı itibarı ile devreye giren yeni çipli kimlik için oldukça yoğun müracaat olduğunu belirterek “Uygulamaya konulan yeni çipli kimlikler ile ilgili, vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıldı. 2017 yılı ilk hafta içerisinde, merkez ve İlçe Nüfus Müdürlüklerimizde toplam 2 bin 300 kimlik başvurusu alınarak, vatandaşlarımıza hizmet verilmiştir” dedi.