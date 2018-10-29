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Düzce'de Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlanıyor

DÜZCE(İHA) – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede olduğu gibi Düzce’de de coşku ile kutlandı.

DÜZCE(İHA) – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede olduğu gibi Düzce'de de coşku ile kutlandı. 29 Ekim kutlamaları kapsamında öncelikle Vali Dağlı tebrikleri kabul etti ardından kutlamalara Anıt Park Meydanı'nda devam edildi.


Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı. Anıt Park Meydanı'nda ki kutlamalar Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın halkı selamlaması ile başladı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Vali Dağlı tarafından yapıldı.


Vali Dağlı “Devletimizin tüm kurumları ile milletimizle birlikte hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu aziz millet Türkiye'nin geleceğini, Al Yıldızlı Bayrağı namertlere çiğnetmedi ve çiğnetmeyecek. Yüce Türk Milleti bin yıl önce Malazgirt savaşında hangi inançla Anadolu'nun kapılarını bize açmışsa, Çanakkale Savaşında, Kurtuluş Savaşında, Kıbrıs Barış Harekatında ve 15 Temmuz'da aynı mücadeleyi yaptı” ifadelerini kullandı.


Vali Dağlı'nın konuşmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler okundu ve Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan gösteriler düzenlendi.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları mehteran takımı ve tören geçişinin ardından son buldu.

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