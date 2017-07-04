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04 Temmuz 2017 14:53

Düzce’de de etkinlikler yapılacak

15 Temmuz Darbe girişiminin engellenmesinin birinci yıldönümünde tüm Türkiye ve Düzce’de de düzenlenecek etkinliklerin detayları belli oldu.

Düzce’de de etkinlikler yapılacak

04 Temmuz 2017 14:53


Cumhurbaşkanlığı himayesinde tüm Türkiye’de düzenlenecek “15 Temmuz Anma Etkinlikleri” kapsamında Düzce’de de yapılacak etkinliklerin detayları belli oldu. Buna göre etkinlikler kapsamında Anıtpark meydanında bir hafta boyunca Demokrasi Nöbetleri düzenlenecek, 15 Temmuz gecesi yaşananların sergileneceği tematik fotoğraf sergileri kurulacak. Ayrıca etkinlik süresince şehit ve gazi ailelerine ziyaretler düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında 81 ildeki etkinliklere canlı bağlantı ile katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Düzcelilere de hitap etmesi planlanıyor.




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