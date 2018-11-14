Düzce'de diyabet için farkındalık oluşturuldu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında Düzce'de de yürüyüş düzenlendi. AK Parti Düzce Kadın Kolları üyelerinin düzenlediği ve Düzce Belediyesi önünden başlayan yürüyüşe Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, eşi Nursel Ay, AK Parti Düzce Kadın Kolları yönetici ve üyeleri, İGM Başkanı Ayfer Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik Anıtpark'ta yapılan basın açıklamasının ardından sona erdi.