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Düzce'de diyabet için farkındalık oluşturuldu

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla AK Parti Düzce Kadın Kolları tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.


AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında Düzce'de de yürüyüş düzenlendi. AK Parti Düzce Kadın Kolları üyelerinin düzenlediği ve Düzce Belediyesi önünden başlayan yürüyüşe Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, eşi Nursel Ay, AK Parti Düzce Kadın Kolları yönetici ve üyeleri, İGM Başkanı Ayfer Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik Anıtpark'ta yapılan basın açıklamasının ardından sona erdi.

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