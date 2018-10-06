Düzce'de dumansız işyerleri çoğalıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de dumansız işyeri projesi uygulama protokolü Vali Zülkif Dağlı başkanlığında imzalandı.

Dumansız İşyeri Projesi, işletme sınırları dahilinde kapalı veya açık alan farkı gözetmeksizin tütün ve benzeri ürünler kullanılmaması konularında düzenlemeler getiren, böylece çalışanlarını pasif içiciliğin zararlarından koruyan, işletmede tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin tedavilerini destekleyen ve teşvik eden, tütün zararları ve bırakma yolları gibi sağlıklı yaşam bilincinin kazandırıldığı eğitim hizmetleri ile işletme içerisinde yeni kullanıcılar olmasını engelleyerek tütün kontrol çalışmalarına destek veren bilinç düzeyi yüksek işletme oluşturmayı amaçlamakta.

Bu protokolün amacı ise dumansız işyeri olarak adlandırılmak üzere Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurmuş olan Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi ile Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBAM) arasındaki dumansız işyeri programı çalışmalarını düzenleyecek.

Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında Valilik Makam Toplantı Salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Arif Dündar Yetişener ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı.