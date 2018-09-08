Düzce’de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Dolu ve aşırı yağmur yağışı yüzündün ilerlemekte zorlanan sürücüler yol kenarında durmak zorunda kaldı.

Yurdun belli bölgelerinde etkili olan yağış Düzce’de de bir anda bastırdı ve etkili oldu. Özellikle Düzce’nin Gümüşova ilçesi yüksek kesimlerinde etkili olan yağmur ile birlikte dolu yağdı. TEM Otoyolunda ilerleyen ve doluya tutulan araçlar görüş mesafesinin düşmesi yüzünden araçlarını yol kenarına çekerek durmak zorunda kaldı. Yağmurla birlikte zaman zaman fındık büyüklüğünde dolu yağdığı görüldü.