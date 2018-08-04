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04 Ağustos 2018 10:19

Düzce’de Fındık harmana indi

Düzce’de fındık sezonu başlarken üreticinin gözü fiyat beklentisinde.

Düzce’de Fındık harmana indi

04 Ağustos 2018 10:19


Düzce’nin en önemli tarım ürünü olan fındık belli bölgelerde toplanmaya başlandı ve harmana indi. Akçakocalı fındık üreticisi Aykut Biriktir, bahçelerde hasadın başladığını söylerken, evinin önünde harmanladığı fındık için fiyat beklentisinin 10 liranın üzerinde olduğunu ifade etti. Biriktir, “Fındık şu an sahipsiz. TMO’nun devreye girmesi gerekiyor. Köyde kimse olmadığı için mecburen evin önüne indirdim. Randıman bu sene iyi. Devletimiz veya fındığı pazarlayanlar iyi para verirlerse çok güzel olur. Şu anda 8 lira diyorlar. Fındık 15 liranın altında olursa kurtarmaz milleti. Karadeniz’de bazı yerlerde hiç yok diyorlar, rekolte az bu sene. Ne yazık ki köylünün malı böyle oluyor. Fındıkçıların eline bırakırlarsa köylüyü, durumumuz zor" dedi.




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