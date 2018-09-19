Düzce'de Gaziler Günü kutlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanı ile Mareşal Rütbesinin verilişinin yıldönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen törende gaziler ve şehitler saygı ve minnetle anıldı.

Gaziler Günü dolayısıyla Düzce'de ilk tören Anıtpark'ta düzenlendi. Vali Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi Başkanı Vedat Nefesoğlu Atatürk Anıtına çelenk koydular.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kahraman Gazilerimiz ve Aziz Şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunarak göndere Türk Bayrağı çekildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi Başkanı Vedat Nefesoğlu'nun günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmasının ardından Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Baş'ın şiir okuması ile Anıt Parktaki tören sona erdi.