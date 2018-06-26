Düzce’de göllere 29 bin 500 balık bırakıldı

Düzce’de balık tutulan göletler balıklandırılıyor. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre son yıllarda Düzce’de ki göletlere 315 bin adet sazan yavrusu bırakıldı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu’da balıklandırma çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek “29 bin 500 adet yavru sazan balığı Kaynaşlı İlçesinde bulunan 3 adet göl ve gölete bırakıldı” dedi.

Kabaoğlu balıklandırma çalışmaları ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Bakanlığımız tarafından; su kaynaklarındaki nesli tehlikede ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma amacıyla ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ uygulanmaktadır. 2018 yılı balıklandırma programı çerçevesinde; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce ilimiz sınırları dahilinde bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün hüküm ve tasarrufu altındaki baraj gölü, gölet ve yetiştiricilik amacıyla başvuru yapılan göletler dışında kalan, balıklandırılmasına ihtiyaç duyulan göl ve göletlerde balıklandırma çalışması yapılmıştır. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilerek getirilen toplam 29 bin 500 adet yavru sazan balığı Kaynaşlı İlçesinde bulunan 3 adet göl ve gölete bırakılmıştır” dedi.

10 yılda 315 bin yavru bırakıldı

Yapılan açıklamada su kaynaklarına 2008-2018 yılları arasında 315 bin adet sazan yavrusu bırakıldığı belirttirilirken “Balık stoklarının artırılması suretiyle, su ürünleri tüketiminin artırılması, tüketime bağlı istihdam oluşturması amacıyla iç su kaynaklarında çoğunlukla doğal bir tür olan sportif ve ticari avcılıkta tercih edilen pullu sazan kullanılmaktadır. Yapılan çalışma ile göl ve göletlerin balık populasyonlarının desteklenmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedeflenmektedir. Balıklandırma faaliyetinin yöre halkı tarafından da ilgi ve memnuniyetle karşılandığı görülmüştür” denildi.

Kabaoğlu, her yıl ihtiyaç duyulan göl ve göletlere balıklandırma çalışmaları devam edeceğini bildirdi.