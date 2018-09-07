Düzce’de görev yapan bürokratlara veda

2 Vali yardımcısı ve Çilimli Kaymakamı için düzenlenen veda yemeğinde Vali Dağlı başarı belgelerini verdi, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Yaklaşık 4 yıldır Düzce’de görev yapmakta iken emekliye ayrılan Vali Yardımcısı Hasan Bağcı onuruna veda yemeği düzenlendi. Vali Dr. Zülkif Dağlı emekliye ayrılan Vali Yardımcısı Hasan Bağcı’ya Düzce’ye yaptığı hizmetlerden dolayı başarı belgesi verdi.

Düzce’den tayin olan Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı ve Çilimli Kaymakamı Mahmut Şener’in onuruna da veda yemeği düzenlendi. Vali Zülkif Dağlı, Yaylacı ve Şener’e de Düzce’ye verdikleri hizmetlerden dolayı başarı belgesi verdi, yeni görevlerinde başarılar diledi.