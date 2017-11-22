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22 Kasım 2017 12:17

Düzce’de günlük kişi başına ortalama su kullanımı 179 litre

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce’de kişi başına günlük ortalama su kullanımı 179 litre olduğu belirlendi.

Düzce’de günlük kişi başına ortalama su kullanımı 179 litre

22 Kasım 2017 12:17


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Tüm belediyelere uygulanan 2016 yılı Belediye Su İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre bin 397 belediyeden bin 394’üne içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. Belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekelerine 5,8 milyar m3 su çekildi. Çekilen suyun yüzde 44,8’i barajlardan, yüzde 26,8’i kuyulardan, yüzde 17,1’i kaynaklardan, yüzde 9,5’i akarsulardan ve yüzde 1,8’i göl, gölet veya denizlerden sağlandığı bildirildi.



Düzce’nin suyu akarsulardan


Buna göre Düzce ilinde, Belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekelerine 15,7 milyon m3 su çekildi. Çekilen suyun yüzde 72,1’i akarsulardan, yüzde 20,7’si kaynaklardan, yüzde 7,2’si ise kuyulardan sağlandı.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre ,Düzce ilinde Belediyeler tarafından içme suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı ise 179 litre olarak hesaplandı.




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