Düzce’de halk gününü vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Zülkif Dağlı tarafından her ay düzenli olarak yapılan halk gününü vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler.

Vali Zülkif Dağlı’nın göreve gelmesinin ardından başlattığı ve her ay düzenli olarak kurum müdürleri ile birlikte yaptığı Halk Günü’nü vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Düzce Valiliği Temmuz ayı halk günü toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Temmuz ayı halk günü yine oldukça yoğun geçerken, sıkıntılarını ve taleplerini ilgili kurumlara iletmek isteyen vatandaşlar her zaman olduğu gibi sıraya girdiler, teker teker salona alınarak sorunlarını anlattılar.

Burhaniye Mahallesi General Kazım sokakta ikamet eden Muharrem Macit, bulunduğu sokağın tek taraflı trafiğe kapanmış olmasına tepki gösterirken, yolun açılmasına dair talebini iletmek için toplantıya geldiğini söyledi. İş kazası geçiren Mehmet Ören ise iş istemek için halk gününe katıldığını bildirdi. Geçim sıkıntısı çektiğini ve iş görmez raporu olduğunu ifade eden Ören, ailesine bakamaz duruma geldiğini paylaştı.

Barakada yaşayan ancak geçtiğimiz günlerdeki şiddetli yağış nedeniyle barakasını kaybeden yaşlı bir teyze ise, dışarıda kaldığını ve Validen barakasının yapılmasını talep etti.

Bir çok vatandaş ise yaşadığı sıkıntıyı birebir anlatma fırsatı buldu.