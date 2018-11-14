Düzce'de hava kirliliğine zabıtalı denetim

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehrin genelinde özellikle kış aylarında artan hava kirliliğini önlemek amacıyla denetim çalışmalarına devam ediyor. Kömür kullanımına bağlı olarak artan hava kirliliğine karşı mücadelede önemli bir yere sahip olan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde iş yerlerine ait katı yakıt satış belgesi, satılan kömürün satış izin belgesi, kömür cinsi, analiz raporu ve dağıtıcı kayıt belgesine yönelik incelemede bulundu.

Konuyla ilgili olarak Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kış aylarında olduğumuz şu günlerde vatandaşlarımızın bir kısmı ısı kaynağı olarak kömür kullanmaya devam ediyor. Şehrimizde etkili olan hava kirliliğini ortadan kaldırmak için yaptığımız çalışmaların yanı sıra kullanılan kömürlerin kalitesini de araştırmak durumundayız. Bu kapsamda ilimizde kömür satışı yapan iş yerlerini denetledik, satılan ürünlerin kalite standartlarını inceledik. Amacımız hava kirliliğine neden olan tüm kaynakları ortadan kaldırmaktır” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mahalle parklarında onarım çalışmalarına devam ediyor. Cedidiye Mahallesi Fettah Parkındaki çocuk oyun grupları ve çöp kovalarını inceleyen ekipler eskiyen ve kullanıma uygun olmayan oyun gruplarının onarımını yaptı. Özellikle çocuklar için tehlike oluşturmaması amacıyla yapılan çalışmalar ihtiyaç duyulan mahalle parklarında devam edecek.