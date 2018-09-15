Düzce'de hayvan sayısı 76 bin 703 oldu

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü Düzce'de küçük ve büyükbaş olmak üzere hayvan sayısı toplam 76 bin 703 sayıya ulaştığı bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Düzce ilinde Büyükbaş hayvan sayısı 63 bin 084 baş olurken, Küçükbaş hayvan sayısı ise 13 bin 619 baş olarak gerçekleşti.