Düzce’de hedef 180 bin ton asfalt

Düzce Belediyesi yaz ayları ile asfalt sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Kalıcı Konutlar Bölgesinde yapılan inceleme ve tespitin ardından düzenlenen plan çerçevesinde ekipler asfaltlama çalışmasına başladı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Esentepe Mahallesinde devam eden çalışmalar hakkında konuşurken 2018 döneminde hedeflenen asfalt miktarının 180 bin ton olduğunu belirtti. Başkan Ay açıklamasında, “Bu sezon hedefimiz Düzcemizin cadde ve sokaklarına 180 bin ton asfalt sermek. İnşallah bu dönem yapılacak çalışmaların sonucunda asfaltlanmamış mahalle sokak kalmayacak. Vatandaşlarımızın bu çalışma döneminde bizlere anlayış ve sabır göstermesini diliyoruz. Elimizden geldiğince hızlı ve kalıcı iş yapmak için uğraşıyoruz” dedi.