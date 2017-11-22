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22 Kasım 2017 15:09

Düzce’de hemzemin geçit yapılıyor

Düzce Belediyesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan tramvay ve araç geçiş noktalarına hemzemin geçit yapımına başladı.

Düzce’de hemzemin geçit yapılıyor

22 Kasım 2017 15:09


Düzce Belediyesi İstanbul Caddesi üzerinde faaliyete geçecek nostaljik tramvayın seyir güvenliği ve araç geçişlerinin düzenlenmesi için çalışmalarına devam ediyor. İstanbul Caddesi ile kesişen araç güzergahlarında hemzemin geçit yapım çalışmalarına başlayan ekipler Hasan Efendi Sokak (Büyük Camii önü) ve Mehmet Akif Caddesi bitiminde Anıtpark kavşağında düzenlenecek. Öncelikle araç geçişi sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve yayaların güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan hemzemin geçitte uyarı levhaları ve ışıklar bulunuyor. Otomatik sistemle çalışacak hemzemin geçit tramvay geçişinde araçlara ışıklı ve engelli uyarıda bulunacak.




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