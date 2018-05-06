Düzce’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce Yığılca Karayolu Aydın köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Yığılca istikametine giden Hüseyin T. idaresindeki 81 DJ 188 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen İbrahim U. idaresindeki 81 ER 062 plakalı hafif ticari araç yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan aynı aileden sürücü ile Ayşe, Senem, Ahmet, Gülşan U. ve diğer araçta bulunan sürücü Hüseyin T. ile aynı aileden Nagihan, Edanur, Ayşenur T. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Düzce Üniversitesi Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaza yapan araçlar daha sonra vatandaşların yardımı ile yol kenarına alındı.