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Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Düzce D-100 karayolu Kaynaşlı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Ankara yönüne gitmekte olan otomobil, sol şeritten sağ şeride geçmek isterken aynı istikamette giden başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yol kenarına savrulan otomobillerdeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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