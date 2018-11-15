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Düzce'de jandarmadan motosikletlere uygulama

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından motosikletlere yönelik yapılan uygulamalarda 35 araç trafikten men edilirken 61 araca 22 bin 774 TL ceza kesildi.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik timlerince il genelinde trafik güvenliğini tehlikeye sokan, mevzuata aykırı şekilde tadil edilerek (modifiye) egzoz sesleriyle gürültü kirliliğine neden olan rahatsızlık oluşturan plakasız sigortasız motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Yapılan denetimde 364 araç kontrol edildi, kontrol edilen 61 araca 22 bin 774 TL trafik cezası kesilirken 35 araç trafikten men edildi.


Jandarma tarafından trafik güvenliği ve vatandaşların huzuru açısından bu tarz uygulamaların sık sık yapılacağı bildirildi.

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