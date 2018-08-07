Düzcede jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Yapılan operasyonlar sonucunda 1 kişi cezaevine gönderilirken, 3 kişi de serbest bırakıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hızardere köyünde 3 gram bonzai ele geçirildi. Bonzai ile yakalanan şahıs da jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte yürütülen tahkikat sonucu uyuşturucu imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer bir operasyon sonucunda da bu şahıstan uyuşturucu aldığı değerlendirilen 3 şüpheli otomobilleri içinde Çilimli yolunda yakalandı. Yakalanan şahısların birinin üzerinde 3 gram bonzai ele geçirildi. Diğer 2 şahsın da üzerlerinde uyuşturucu tespit edildi. Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli bir gün gözaltında kaldıktan sonra, diğer 2 şahıs ise aynı gün uyuşturucu madde kullanmaktan tahkikatları tamamlanarak serbest bırakıldı.