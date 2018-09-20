Düzcede kaldırım yenileme çalışmaları

Düzce'de kaldırım yapım ve yenileme seferberliği başlatan Düzce Belediyesi, kaldırımlara bazalt taşlar döşüyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aziziye mahallesinde yaya kaldırımlarını, bazalt kaplamalı beton bloklarla yeniledi. Düzce'de kaldırım yenileme çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü kaydeden yetkililer Aziziye mahallesinde çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu, bildirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri Düzce genelinde yapılan kaldırım yenileme çalışmalarında bazalt kaplamalı beton bloklar kullanıldığını, görme engelliler için iz yolu, bedensel engelliler için de rampalar yapıldığını belirtti.

Yetkililer, bazalt taşıyla yapılan kaldırımların çok daha sağlam ve dayanıklı olduğunu kaydederek, bu taşın, mevsim koşullarına, sıcak ve soğuğa karşı daha dayanıklı, ağırlığa karşı daha mukavemetli olduğunu söyledi.