Düzce’de Katlı otoparka rağbet arttı

Düzce Belediyesi katkı otoparkına rağbet arttı. 300 araç kapasiteli katlı otopark tam kapasite hizmet veriyor.

Düzce’nin ilk ve tek katlı otoparkı olarak hizmet veren Düzce Belediyesi Katlı Otoparkında günlük araç girişi artmaya başladı. Kış şartları nedeniyle araç sahipleri araçlarını katlı otoparka bırakmayı tercih ediyor. Otopark işletmeciliğini üstlenen YEYPAŞ Genel Müdürü Selahattin Sert, katkı otoparkın tam kapasite çalıştığını vurguladı ve ‘ Katlı otoparkta araçların her türlü emniyeti sağlanıyor. Araçlar olumsuz hava koşullarından etkilenmiyorlar. Bu yüzden araç sahipleri katlı otoparkı tercih ediyor’ dedi.