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04 Eylül 2018 21:13

Düzce’de kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğu bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğu arama çalışmaları neticesinde bulundu.

Düzce’de kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğu bulundu

04 Eylül 2018 21:13


Yığılca ilçesi Asar köyünde ikamet eden 13 yaşındaki R. D. isimli kız çocuğundan dünden beri haber alınamaması üzerine ailesi İlçe Jandarma Komutanlığı’na ihbarda bulundu. Bunun üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı iz takip köpek, istihbarat ve takviye arama unsurları ile Düzce ve Sakarya AFAD ekiplerinin katılımı neticesinde 4 Eylül 2018 günü saat 18.00 sıralarında bir şey yiyip içmediği için bitkin halde köyünde yol kenarında bulundu. Bulunan kız çocuğu ambulans ile Düzce Üniversitesi Araştırma Hastanesinde gözlem altına alındı.




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