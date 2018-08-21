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21 Ağustos 2018 11:43

Düzce’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

100 karayolu Yakabaşı köyü mevkiinde hafif ticari araç ile traktörün karıştığı kazada traktörde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi yaralandı.

Düzce’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

21 Ağustos 2018 11:43

Sağlık ekibi yaranan sürücüyü hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaptı.


Kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolu Yakabaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Recep Kırbay idaresindeki 34 FL 8301 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Metin (73) idaresindeki 81 AB 135 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile devrilen traktör bayramlaşmak için köylerine giden sürücü Mehmet Metin ve eşi Kadriye Metin’in üzerine düştü. Kadriye Metin kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, sürücü Mehmet Metin ise ağır yaralandı. Yaralı traktör sürücüsü sağlık ekiplerinin kalp masajı ile birlikte Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine getirildi. Mehmet Metin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.




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