Düzce’de kaza yapan minibüs ters döndü: 2 yaralı

Minibüsün ters döndüğü kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Beyciler Mahallesi’nde yeni açılan yol üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kamuran G.’nin kullandığı 04 P 2188 plakalı minibüs, 1596. Cadde’de Metek TOKİ istikametine ilerlerken caddenin 1561. Sokak ile kesiştiği kavşakta Serkan Y.’nin kullandığı 81 DE 007 plakalı hafif ticari aracın yandan çarpması sonucu savrularak ters döndü. Kazada minibüs sürücüsü Kamuran G. ve diğer araçta bulunan 3 yaşındaki Y.A.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.