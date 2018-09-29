Düzce'de ki çalışmalar yerinde incelendi

İşletme Müdür Vekili Levent Kartal, İşletme Şefleri ve İşletme Müdürlüğünde çalışan serbest orman mühendislerinin katıldığı incelemelerde, üretim bölmeleri ile tensil sahalarındaki çalışmalar yerinde kontrol edildi.

Odayeri Orman İşletme Şefliği tensil sahalarında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bölge Müdürü Hasan Keskin, çalışmaların biran önce bitirilmesi talimatını verdi. Hasan Keskin daha sonra Samandere Orman İşletme Şefliği tabii tensil sahalarında, Çiçekli Orman İşletme Şefliği ve Asar Orman İşletme Şefliği seçme ormanı sahalarında yapılan üretim çalışmalarını inceledi. Burada doğru ağaç kesme teknikleri konusunda açıklama yapan Bölge Müdürü Hasan Keskin, ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Standardizasyon, ölçüm ve tasnif işlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Hasan Keskin üretim işlerinde çalışan işçilere güvenlik tedbirleri hususunda uyulması gereken konuları anlattı.

Üretim işlerinde çalışan vatandaşlarla da sohbet etme imkanı bulan Bölge Müdürü Hasan Keskin, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, üretim işlerinde karşılaşılan sorunlar üzerinde karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.