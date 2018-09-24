Düzce'de kırmızı ışıkta geçen emniyet kemeri takmayan yandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de MOBESE'ler devreye girdi. Kırmızı ışıkta geçen, araç kullanırken cep telefonu ile konuşan ve emniyet kemeri takmayanlar yandı. Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, “Amacımız ceza kesmek değil kurallara uyulmasını sağlamak” dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün trafik kazalarını azaltmak için devreye koyduğu MOBESE sistemi 24 saat açık tutulması ile ilgili uygulama Düzce'de de devreye girdi. Düzce'de 123 kamera ile trafik Düzce İl Emniyet Müdürlüğü MOBESE merkezinden takip edilmeye başladı.

Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, kurmayları ile birlikte MOBESE merkezinde incelemelerde bulundu yetkililerden bilgiler aldı. Emniyet müdürü Deniz, özellikle emniyet kemeri takmayan, cep telefonu ile konuşan ve kırmızı ışıkta geçen sürücülere geçit vermeyeceklerini belirterek “Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bunların kontrolü, kontrol sıklığı ve yoğunluğu imkanı daha da genişliyor. Burada amacımız vatandaşlarımıza ceza kesmek yada cezalandırmak değil. Ama bütün medeni ülkelerde olduğu gibi kurallara uymamız, kendi can ve mal güvenliğimiz açısından çok önemli. Bir kaç gündür bu sistem üzerinden uygulamalar başladı” ifadelerinde bulundu.

Kameraların devreye girmesi ile bazı sürücülerin üzerinde emniyet kemeri deseni olan tişörtleri giymesi ile ilgili olarak Emniyet Müdürü Deniz, “Bu trajikomik bir durum. Bu münferit yapılan bir durum. Ancak sistemlerimiz o kadar gelişmiş vaziyette ki, bundan kurtulmak ya da bunu bu şekilde atlatmak mümkün değil. Hatta bu tip olaylarda da kamu görevlilerini aldatmaya yönelik başka adli bir işlem yapmamız söz konusu olabilir” şeklinde konuştu.

“24 saatte bin 200 kırmızı ışık ihlali tespit etik”

Sistemin devreye girmeden önce yapılan denemelerinde sadece 24 saat içerisinde bin 200 kırmızı ışık ihlali tespit ettiklerini dile getiren Hüseyin Deniz, “Bu sistemler kurulduğunda deneme yapıyoruz. 1 günlük denemede bin 200'e yakın sürücü kırmızı ışık ihlali yaptı. Hız ve diğerlerini söylemiyorum. Sadece kırmızı ışıkta 24 saat içerisinde bin 200 ihlal yapıldı. Bunu hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değil, etmeyeceğiz” dedi.