Düzce’de kısa dönem erler yemin etti

Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde anlamlı bir tören vardı. Kısa dönem erler yemin etti, vatan ve milleti canları pahasına savunacaklarına yemin etti.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunması ile başladı. Törende yapılan konuşmaların ardından spor ve atışlarda derece yapan erlere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi. Ardından ise tören birlikleri ant içmek için yerlerini aldı ve yemin metni okunarak erler bir ağızdan yemin etti.

Erlerin yemin töreni sırasında duygusal anlar yaşandı. Tören sonunda evlatlarının yemin törenine katılan aileler askerlerle bir araya gelerek hasret giderdiler.

Kısa dönem erlerden Ayhan Coşkun yemin törenin ardından 2 yaşındaki kızı Elif Hira ile kucaklaşması duygulandırdı.