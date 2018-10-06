Düzce'de kullanılan araç sayısı 111 bini yaklaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 110 bin 632 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 110 bin 632 oldu.

Düzce ilinde araç türlerine bakıldığında ise 56 bin 521 otomobil, 2 bin 610 Minibüs, bin 688 Otobüs,17 bin 163 Kamyonet, 4 bin 702 Kamyon, 15 bin 840 Motosiklet,11 bin 795 Traktör, 313 Özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.