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30 Temmuz 2018 14:07

Düzce’de Kurban Bayramı öncesi tedbirler hazır

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Hayvan Pazarında incelemelerde bulundu.

Düzce’de Kurban Bayramı öncesi tedbirler hazır

30 Temmuz 2018 14:07


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Kurban Bayramında vatandaşların mağdur olmaması ve kurban ibadetinin adına yakışır şekilde yapılması için alınacak önlemleri yerinde inceledi. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile hayvan pazarına gerçekleştirdiği ziyarette çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ay yaptığı açıklamada “yaklaşan kurban bayramı öncesinde vatandaşlarımızın kurban alıp sattığı bu alanda çalışmaları yerinde incelemek ve bilgi almak istedik. Kurban ibadetimizi adına yakışır şekilde yapmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması diledikleri şekilde kurban alımlarını yapması için burada düzeni sağlıyoruz. Arkadaşlarımızdan bilgi alıyor ve bayram sürecinde alacağımız tedbirleri görüşüyoruz. Bu konuda Zabıta Müdürlüğümüz de hazırlığını yaptı. Her şey usulüne uygun şekilde olsun diye uğraşıyoruz” dedi.




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