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08 Mayıs 2018 17:42

Düzce’de kuru temizleme dükkanında patlama: 1 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesinde bir kuru temizleme dükkanında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Düzce’de kuru temizleme dükkanında patlama: 1 yaralı

08 Mayıs 2018 17:42


Olay, Düzce’nin Cumayeri ilçesi Şafak Sokak üzerinde bulunan kuru temizleme dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, saat 15.30 sıralarında Enver Keleş’e ait kuru temizleme dükkanında buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlama sonucu dükkanın camları kırılırken, iş yerinin yanında bulunan bir otomobil patlamadan zarar gördü. Dükkanda bulunan Enver Keleş ise yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, patlamayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.




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