Düzce’de kutlu doğum etkinlikleri

Düzce Belediyesi Cedidiye meydanında vatandaşlara pilav, ayran ikram edildi. Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş vatandaşların Kutlu Doğum Haftasını kutlayarak çiçek dağıttılar.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle belediye Cedidiye meydanında vatandaşlara pilav ve ayran ikramı yapıldı. Düzce Belediyesi Mehter takımı alanda toplanan vatandaşlara mini bir gösteri sundu. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve protokol üyeleri, mehter takımı gösterisini izledi ardından da vatandaşların Kutlu Doğu Haftasını kutladılar, çiçek dağıttılar. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü hafta nedeniyle ayrıca 20 Nisan tarihinde Kutlu Doğum Haftası özel etkinlik programı hazırladı.