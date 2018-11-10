Düzce'de KYK öğrencileri fidan dikti

Düzce'de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri fidan dikti.

KYK Düzce İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda kurum yurtlarında barınan üniversiteli öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokole istinaden ‘Her KYK'lı Bir Fidan' sloganıyla Tokuşlar Mevkii'nde bulunan KYK Ormanı'na fidan dikti.

Öğrenciler sabah erkenden kalktı, ceviz fidanlarını toprakla buluşturdu, can suyunu kendi elleriyle verdi. Etkinlikte fidanlarının üzerine kurdele ile isimlerini iliştiren öğrenciler, geleceğe bir anı bırakmış olmanın mutluluğunu yaşadı.

İl Müdürü Kudret Koz, düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür ederek, “Her yıl yaptığımız gibi bu yıl da yurtlarımıza yeni kayıt olan her bir öğrencimiz için fidanlarımızı diktik. Amacımız, üniversiteli gençlerimizde ağaç, orman sevgisini ve çevreyi koruma duyarlılığını artırmak. Düzce'miz hem iklimi hem tabiatıyla eşsiz bir cennet. Bizler de bu cenneti tanıtmak, öğrencilerimizle verimli topraklarımızda bir orman oluşturma gayesindeyiz” dedi.