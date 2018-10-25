Düzce'de mevsimin ilk karı düştü

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin yüksek kesimlerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı doğayı beyazlarla kapladı.

Düzce'de gece geç saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Fenerbahçe tesislerinin bulunduğu Topuk Yaylası'nda etkili olan kar yağışı çam ağaçlarını beyazlarla kapladı.

Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının hafta sonuna kadar devem edeceği, ardından sıcaklıkların tekrar artacağı öğrenildi.

Bolu Dağında sağanak yağış

Türkiye'nin doğu ile batısı arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında ise yoğun yağış etkili oluyor. Yetkililer sürücülerin dikkatli gitmeleri yakın takip yapmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.