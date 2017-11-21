Düzce’de meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaralandı

Düzce Akçakoca Karayolu Beyciler Mahallesi mevkiinde gece geç saatlerde trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgilere göre Beyciler Mahallesi 1588. sokağa dönmek isteyen Serkan P. idaresindeki hafif ticari araç 40 yaşındaki Birol A. idaresindeki bisiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralıya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlattı.