Düzce’de Nüfus ve Vatandaşlık Ön Lisans bölümü açıldı

Bölümün açılması ile birlikte, nüfus ve vatandaşlık öğrenimi alan öğrenciler il müdürlüklerinde istihdam edilecek.

Türkiye’de ilk kez Düzce Üniversitesi bünyesinde nüfus ve Vatandaşlık Ön Lisans bölümü açıldı. Bölümün açılması YÖK tarafından onaylandı ve bu yıl ki ÖSYM tercih kılavuzunda 40 kişilik kontenjanı ile yer alacak. Ayrıca bölüm sayesinde 1 Nisan tarihi itibarı ile pasaport ve ehliyet işlemlerinin verildiği nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinde ortaya çıkan personel ihtiyacı yetişmiş ve kalifiye eleman sıkıntısını da ortadan kalkacak.

Nüfus ve Vatandaşlık Ön Lisans Bölümü ile ilgili olarak bilgiler veren Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, bölümden mezun olacak öğrencilerin kamuda istihdam edileceğini belirterek “Ülkemizde ilk defa Düzce Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu bünyesinde nüfus ve vatandaşlık bölümü açılması onayı YÖK’ten geçen ay itibari ile çıktı. Yeni süreçte ehliyetler, pasaportlar nüfus ve vatandaşlık il müdürlükleri tarafından veriliyor. Burada yeni kalifiye işini bilen personellerin okullarından yetiştirilmesi büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda Türkiye’de ilk üniversitemiz bünyesinde bu bölüm açılmış oldu. Bu yıl ki ÖSS kılavuzuna da girmekle birlikte öğrencilerimiz Türkiye’nin 81 ilinin tamamında ilimize bu bölümü seçmek için gelecekler. İlk olması anlamında önemli. 3 yıldır bu konunun takipçisiyiz. YÖK’ten 3 kez geri dönmesine rağmen çıkarılmış oldu. İlimiz için, meslek yüksekokulu için hayırlı olsun. Çocuklarımız için yeni bir iş alanı oluşturmuş olduk” ifadelerinde bulundu.

“Kamu personeli olması sağlanacak”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’da açılan yeni bölümün 40 öğrenci kontenjanı ile açılacağını ve bölümden mezun olan öğrencilerin özel bir kod sayesinde KPSS puanları ile nüfus ve vatandaşlık il müdürlüklerinde kamu personeli olarak istihdam edilmesine yönelik çalışma yapıldığını işaret ederek “Bu bölüm çok önemli. 40 öğrenci kontenjanı ile bu yıl ki ÖSYM kılavuzunda yer alacak. Eylül’de ilk öğrencilerini karşılayacak. Özellikle pasaport ve ehliyet işlemlerinin Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüklerine 1 Nisan tarihi ile itibarı ile geçmiş olması bu il müdürlüklerimizin işlem hacmini genişletecek ve çeşitlendirecek. Bu anlamda demografiyi bilen vatandaşlık bilgisini bilen, hukuk bilgisine sahip, yine kamu yönetimi bilgisine sahip çok farklı formasyonda bir öğrenci kitlesine ihtiyacımız var, yetişmiş öğretim elemanına ihtiyacımız var. Burada eğitim alan öğrencilerin de müdürlüklerinde istihdam edilmesine ihtiyacımız var. Aynı sosyal güvenlik programını da ilk açtığımız dönemde olduğu gibi bu bölümde mezun olan öğrencilerimizi de özel bir kodla KPSS puanları ile birlikte nüfus il müdürlüklerine memur olarak yerleşmesini de sağlarsak bu program gerçekten amacına ulaşmış olacaktır. Bizim Düzceli öğrenci yoğunluğumuz yüzde 6, ön lisansta yüzde 20’ye kadar çıkıyor. Zannediyorum bu bölüm bu yıl açılacak 9 bölümün içinde parlayan bir yıldız olarak ülkemizin dört bir tarafından öğrenci popülasyonunda ki çeşitliliği sağlayacak bir bölüm olacak” şeklinde konuştu.

“Personel ihtiyacını karşılayacak”

Düzce İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Nuri Oğuz, bölümün açılması ile birlikte yeni personel ihtiyacının rahatça karşılanacağını ifade ederek “Bu bölümün geçmesi ile birlikte kıvanç duydum. 3 yıllık çalışma süreci oldu ve bu sene netleşti. Valimizle YÖK’e gittik ve YÖK’ten geçince sevindik. İnşallah hayırlı olur. Dolayısı ile Nüfus ve Vatandaşlık müdürlükleri işlem kapasitesi ve işlem yoğunluğunu artmış durumda. Sürücü belgeleri, pasaportlar, yeni kimlikler nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine geçti. Dolayısı ile yeni personel ihtiyacı doğacak. Yaklaşık 10 bin üzerinde Türkiye genelinde pasaport ve ehliyet üzerinde çalışan emniyet mensubu arkadaşlarımız vardı. Dolayısı ile bu arkadaşlarımız asli görevlerine dönecek ve biz bu işleri bu personellerle yürüteceğiz. Bu vesile ile kamunun personel ihtiyacını karşılayacağız hem de özel sektörde iş bulma imkanı sağlayacak. Baro ve avukatların yanında, noterlerin yanında rahatça çalışabilecekler. Aslında nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün ötesinde tüm kamuda ve özel sektörde personel açığını kapatacak bir bölüm olacak” diye konuştu.