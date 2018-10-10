Düzce'de okul öncesi alan taramaları başladı

10. Kalkınma Planı ve Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planındaki okul öncesi okullaşma oranını artırmak ve her çocuğun ilkokula başlamadan önce en az 1 yıl okul öncesi eğitim almış olmasını sağlamak için başlatılan ve bu yıl 3. kez gerçekleştirecek çalışmalara yeniden bir ivme kazandırma hedefi ile toplantı yapıldı. Bu amaç doğrultusunda Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda merkez ilçe okul öncesi müdürleri ile bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, okul öncesi 5 yaş çağında olup devamsız olan her çocuk için ayrı ayrı ziyaretler düzenlenmesini, okul öncesi okullaşma oranını arttırmak için azami gayret sarf edilmesini, çalışmalar sonucunda aday kayıtlı hiçbir öğrencinin bırakılmaması gerektiğini bildirdi.

İl genelinde okula kayıtlı olmayan ve öncelikle bir sonraki eğitim öğretim yılında zorunlu eğitime başlayacak olan çocuklara ilişkin, okul müdürlükleri tarafından okulun öğrenci alacağı çevrede ikamet eden çocuklar itibariyle tek tek değerlendirilecek, oluşturulacak komisyon marifetiyle alan taramaları yapılarak, öğrenci velileri ziyaret edilecek, her bir çocuk için yapılan ziyaretler ayrı ayrı tutanak altına alınarak hazırlanan dosyalar müdürlüğe teslim edilecek.

2016 yılından bugüne yapılan çalışmalar neticesinde 5 bin 555 olan öğrenci sayısı 7bin 169 rakamına ulaşmıştı. Bu yıl 25 Ekim'e kadar gerçekleştirecek alan taramaları ve aile ziyaretleriyle bu sayının daha yukarılara yükseltilmesi hedeflenmekte.