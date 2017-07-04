Belediye Meclis üyesi Kadir Badur, her iki isim için Meclise yazılı önerge verdi.

Düzce Belediye Meclisi Temmuz ayı birinci birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Keleş başkanlığında Meclis salonunda yapıldı. Gündemde yer alan 16 madde görüşmeye açıldı. Toplu taşıma tarifesinde değişiklik yapılması, ilan, reklam ve tabela yönetmeliğindeki değişiklik, su tüketim ücretleri, atık su ücreti ve diğer su hizmetleri tarifesinde değişiklik yapılması, yol harcamalarına ve kanalizasyon giderlerine katılım payı belirlenmesi gibi konular Bütçe komisyonuna havale edildi. Sancaklar mahallesinde taşınmaz satım alınması, Musababa, Günbaşı ve Mergiç mahallelerinde 7 adet imar planı itiraz talepleri ile imar planı değişikliğine tabi 10 adet dosya da İmar komisyonuna havale edildi. Bu arada Meclis üyesi Kadir Badur yazılı bir önerge ile Helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Ömer Halisdemir’in isimlerinin bir sokağa verilmesini istedi. Gündeme alınan konu görüşülmek üzere İmar komisyonuna havale edildi. Belediye Meclisinin Temmuz ayı ikinci toplantısının 6 Temmuz Perşembe günü saat 19,00’de yapılması kararlaştırıldı.