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Düzce'de orman canlıları foto kapana takıldı

Düzce’de ormanlara kurulan foto kapanlar sayesinde yaban hayvanlarının yiyecek aramasından gezintisine kadar birçok anı görüntülendi.

Düzce'de ormanlara kurulan foto kapanlar sayesinde yaban hayvanlarının yiyecek aramasından gezintisine kadar birçok anı görüntülendi.


Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatın gözetlenebilmesi için şehrin birçok bölgesindeki ormanlarda foto kapanlar yerleştirildi. Kurulan foto kapanlara ise kurt, çakal, tilki, yaban domuzu gibi ormanlarda yaşayan birçok hayvan takıldı.


Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanteri ve İzleme Projesi kapsamında Düzce ilçelerindeki farklı noktalara kurulan foto kapanlarla hem yaban hayatı izlenerek envanter tutumu yapılıyor hem de kaçak avcılığın önlenmesi amaçlanıyor.

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