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14 Temmuz 2018 11:38

Düzce’de orman emvali depolarında çevre düzenlemesi devam ediyor

Düzce Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman emvali son depolarının çevreleri tel ihata ile çevrildi.

Düzce’de orman emvali depolarında çevre düzenlemesi devam ediyor

14 Temmuz 2018 11:38


Düzce Orman İşletme Müdür Vekili Levent Kartal tarafından, Odayeri Orman İşletme Şefliğine bağlı Beyköy Deposu ile Aksu Orman İşletme Şefliğine bağlı Muncurlu deposunun etraflarının tel ihata ile çevrilmesi işinin 8 Mart 2018 tarihinde ihale edildiği ve her iki deponun 2 Mayıs 2018 tarihinde tel ihatasının ve sürgülü kapısının tamamlandığı belirtti.


Ayrıca, İşletme Müdür Vekili Kartal 29 Haziran 2018 tarihinde Büyükaçma deposunun da tel ihata ile çevrilmesi işinin ihale edildiğini ve sözleşme sonrası 30 gün içerisinde bu deponun da tel ihata ile çevrilerek tamamlanacağını ifade etti.


Yapılan işler sonrası Orman Emvali son depolarının hem çevre düzenlemesinin yapıldığı hem de depo sınırlarının daha güvenli hale getirildiği bildirildi.




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