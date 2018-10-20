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Düzce'de orman emvali satışı yapıldı

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü açık artırmalı orman emvali ihalelerinde 8 bin 577 metreküp emval satarak 3 milyon 308 bin Türk Lirası satış geliri elde etti.


Orman İşletme Müdürlüğünde yoğun katılımın olduğu ihalede Kayın, Göknar, Sarıçam ve Meşe emvallerinden oluşan 237 adet partiye karşılık 8 bin 577 metreküp emval satılarak 3 milyon 308 bin Türk Lirası satış geliri elde edildi.


Düzce Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada; 2018 yılı program ve hedeflerinin üstüne çıkmak kaydıyla, özellikle piyasaya taze orman emvallerinin arzının sağlanmasına özen gösterildiği, Açık Artırmalı satışlarla beraber yönetmeliğin göre yapılan tahsisli satışların da karşılanmasına çalışıldığı bildirildi.

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