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17 Haziran 2017 20:15

Düzce’de otomobil ormanlık alana uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Düzce TEM otoyolu Gölyaka sapağı mevkiinde yoldan çıkan otomobilin ormanlık alana uçması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Düzce’de otomobil ormanlık alana uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

17 Haziran 2017 20:15


Kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolu Gölyaka sapağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Bilgin Özbek (58) idaresindeki 45 Z 9160 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Bir ağaca çarpan araçtaki sürücü Bilgin Özbek ile Şengül Özbek (50), Ayfer Altuntepe (48) ve İrem Koca (26) araçta sıkıştı. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ayfer Altuntepe ve Şengül Özbek’in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Bilgin Özbek ve İrem Koca ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yapanların Ankara’da bir akrabalarına iftara yetişmeye çalıştıkları öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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