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26 Temmuz 2018 10:51

Düzce’de Oxijen Medya’dan ’Parklara Kamera Konulsun’ kampanyasına destek

Türkiye genelinde İHA, TGRT ve Türkiye Gazetesi tarafından başlatılan ve ülkenin her yerinde büyük destek gören “Parklara Kamera Konulsun” kampanyası için bir çağrı da Düzce’de Oxijen Medya’dan geldi.

Düzce’de Oxijen Medya’dan ’Parklara Kamera Konulsun’ kampanyasına destek

26 Temmuz 2018 10:51


Türkiye genelinde İHA, TGRT ve Türkiye Gazetesi tarafından başlatılan ve ülkenin her yerinde büyük destek gören “Parklara Kamera Konulsun” kampanyası için bir çağrı da Düzce’den geldi. Oxijen Medya sahibi İslam Keleş “Çocuk istismarlarının ve kaçırılma olaylarının yanı sıra cinsel saldırı ve sözlü taciz vakalarının da önüne geçmek için halkın bolca vakit geçirdiği parklara kameralar konulmalıdır. Kameralar sayesinde en azından suçu işleyenin kimliği daha kolay ortaya çıkacaktır ve caydırıcı özelliği olacaktır” dedi.


Keleş, “Son yıllarda ülkemizde pek çok çocuk ya kaçırıldı ya kayboldu ya da istismara uğradı. Başta aileler olmak üzere bütün toplumu derinden sarsan, infiale yol açan bu duruma kayıtsız kalınamaz. Her zaman milletin sesi olan Oxijen Medya, belediyelere çocuk parklarına kamera konulması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi.


Oxijen Medya’nın kuruluşlarından olan Parantez Gazetesi konuyu manşetine taşıyarak yetkililere çağrıda bulundu.




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