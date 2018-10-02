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Düzce'de oyun grupları rezive ediliyor

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi Ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında il genelindeki çocuk oyun grupları ve parklarda bakım ve revize çalışmaları başlatıldı.


Vatandaşların talepleri doğrultusunda Düzce Belediyesi ekipleri, parklarda düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Planlanarak başlatılan çalışmalar kapsamında çocuklar tarafından özellikle bahar ve yaz aylarında sıkça kullanılan ve yıpranan oyun alanlarının bakım çalışmaları ve revize çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar kapsamında, oyun grubu altı kum dolumu ve serim çalışmaları da yapılıyor.

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