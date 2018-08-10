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10 Ağustos 2018 13:20

Düzce’de park ve piknik alanları oluşturuluyor

Düzce Belediyesi meclisi Ağustos ayı ikinci oturumunda 35 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Düzce’de park ve piknik alanları oluşturuluyor

10 Ağustos 2018 13:20


Düzce Belediye Başkanlığı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 2. Oturumu Meclis Başkan vekili Gönül Asuk Başkanlığında yapıldı. Gündemde 35 gündem maddesi yer aldı. Düzce Belediye Meclisi´nin Mayıs ayı birinci oturumunda gündemin ağırlığını imar konuları oluşturdu. Meclis üyeleri meclis gündeminde bulunan Melen çayı ve Asar Deresi’ne Park ile piknik ve eğlence düzenlemeleri oldu. Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğü tarafından daha önce fizibilite çalışmaları yapılan park ve piknik alanları oluşturulmasına ilişkin proje Meclis tarafından onaylandı. Buna göre, Melen çayı ile Asarsuyu deresinin Düzce Belediyesi sınırları içerisinden gelen bölümlerinin yakın çevresinde park, piknik, eğlence (Rekreasyon) alanı fonksiyonlarını içeren düzenlemeler yapılacak. Bunun yanı sıra aynı proje kapsamında DSİ tarafından uygulaması yapılan Melen çayı ıslah programında bazı alanlarda oluşan arazi bozulmaları da Düzce belediyesi tarafından onarılacak. Alınan kararla Düzce’de yaklaşık 1 milyon 400 bin metre kare piknik, park ve rekreasyon alanı ortaya çıkacak.




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