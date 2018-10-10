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Düzce'de parklarda bakım çalışması yapılıyor

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki birçok mahallede bulunan parkta bakım-onarım çalışması gerçekleştirdi.


Daha önce de birçok parkta gerçekleştirilen çalışmaların devamında, mahalle aralarındaki parklarda yıpranan ve kırılan oyun gruplarını yenileyen ekipler, ihtiyaç duyulan parklara bank ve çöp kovası monte etti. Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan yetkililer, il merkezinde bulunan tüm parklarda onarım ve bakım çalışmalarının yapılacağını dile getirerek, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak mevsim şartlarına uygun olarak parklarımızda bakım, onarım, çimlendirme ve temizlik çalışmalarına başladık. En kısa zamanda çalışmalarımızı bitirmeyi hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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