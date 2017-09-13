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13 Eylül 2017 19:12

Düzce’de patpat kazası: 7 yaralı

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde patpat tabir edilen tarım aracı yoldan çıktı.

Düzce’de patpat kazası: 7 yaralı

13 Eylül 2017 19:12

Kazada 7 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, organize sanayi bölgesi yolu üzerinde Yasin Y. idaresindeki patpat tabir edilen tarım aracı yoldan çıkarak yan yattı fındık bahçesine girdi. Kazada araç sürücüsü Yasin Y. ile bahçeden dönen Fatma T., Ebru G., Nazife Ş., aslan A., Zülfiye Y. ve Leyla Y. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazazedelerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.




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